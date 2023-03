5 ( 7 )

C à vous du 8 mars 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 8 mars 2023 : le sommaire

🔵 📌 Un hommage national rendu aujourd’hui à l’avocate et figure du féminisme Gisèle Halimi

Son fils, l’avocat Jean-Yves Halimi, est l’invité de C à vous

🔵 📌 De l’Affaire Fillon à celle du Canard Enchaîné : le journaliste Christophe Nobili, à l’origine de ces révélations, qui publie “Cher Canard” aux Editions Lattes, témoigne sur le plateau de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Daphné Roulier pour son émission “Les Grands Entretiens”, diffusée le dimanche soir de 23H à 23H30 sur LCP

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mickaël Meunier – Chef du restaurant de “La Villa Duflot” à Perpignan

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Karin Viard et Melvin Boomer pour le film “Sage-Homme”, réalisé par Jennifer Devoldere, en salle le 15 mars

