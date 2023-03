Echappées Belles du 11 mars : direction la Polynésie ce soir sur France 5 (sommaire)

4.6 ( 11 )

Echappées Belles du 11 mars 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « La Polynésie de Tiga » suivi de la rediffusion « Les Cévennes, un retour aux sources ».







A suivre dès 20h55 sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 11 mars, à 20h55 – « La Polynésie de Tiga »

Grâce à des rencontres enrichissantes, Tiga, qui réside en Polynésie depuis quelques années, veut nous faire découvrir d’autres facettes de cet archipel du Pacifique, tout en partageant avec nous sa vision du paradis. Elle débute son voyage à Huahine, la plus sauvage et la plus authentique des îles Sous-le-Vent…

Sujets : Vers un autre tourisme/ Hura Tapairu : le concours de danse/La médecine traditionnelle/ L’école du bout du monde/Dites-le avec des fleurs !



Echappées Belles du 11 mars à 22h30 – « Les Cévennes, un retour aux sources »

Les Cévennes s’étendent sur quatre massif, le Mont Lozère, le Causse-Méjean, les Vallées Cévenoles et le Mont Aigoual et ses atouts attirent de plus en plus les partisans d’une vie alternative plus simple, loin des grandes villes, plus proche de la nature, prêts à vivre de la terre dans des hameaux reculés. Les Cévennes sont ainsi devenues le territoire de tous les possibles, symbole de solidarité et de respect de l’environnent.

Les Cévennes sont aussi un lieu formidable pour les amateurs de sport en plein air : randonnée, VTT, escalade, kayak… Une fois le soleil couché les aventuriers peuvent passer leurs nuits dans des lieux reculés et admirer le ciel étoilé.

C’est également une région où la spiritualité est très présente. Les endroits ne manquent pas pour faire une retraite religieuse et un retour aux sources. Ismaël Khelifa va à la rencontre de ces Cévenols et Cévenoles résilients (es) et très engagés (es) pour la sauvegarde de leurs valeurs et de leur territoire.

Sujets : L’histoire du chemin de Stevenson / Made in Cévennes / Changer de vie / Ici, c’est les Cévennes / La faune sauvage Cévenole / Vivre isolé.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 11 mars 2023 dès 21h sur France 5

