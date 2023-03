Plus belle la vie du 29 mars : vos épisodes aujourd’hui sur Chérie 25 (résumés)

4.9 ( 7 )

Plus belle la vie du 29 mars, résumés des épisodes du jour – Ce mercredi et comme tous les après-midis, de nouveaux épisodes de votre série marseillaise « Plus belle la vie » vous attendent dès 12h45 sur Chérie 25.

Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous propose dès maintenant de découvrir les résumés des 8 épisodes au programme aujourd’hui.







Publicité











Publicité





Plus belle la vie du 29 mars 2023 : résumés des épisodes

Episode 2085, 12h45 : Djawad trouve un emploi dans la boutique d’Estelle. De son côté, Patrick quitte ses fonctions de commissaire par intérim. Enfin, Roland vante les mérites d’une huile miraculeuse…

Episode 2086, 13h20 : Djawad voit arriver un nouvel occupant dans sa chambre pendant que Thomas tente de remonter le moral de Gabriel. Valentin se demande qui sera son meilleur allié…

Episode 2087, 13h50 : Guillaume tente de défendre la réputation de Vincent, Patrick affirme à Jean-François connaître une méthode pour détendre leur supérieur et Mélanie cherche une compagne pour son chien…



Publicité





Episode 2088, 14h20 : Vincent ne sait plus s’il doit croire Elise. Quant à Riva, il sollicite les services de maître Frémont. Valentin, de son côté, traverse des difficultés…

Episode 2089, 14h50 : Guillaume tente de déculpabiliser Vincent. De son côté, Valentin se découvre une passion pour la peinture contemporaine. Quant à Mélanie, elle subit les humeurs de son chien…

Episode 2090, 15h20 : Djawad a enfin l’impression de servir à quelque chose. Ses proches alertent Mélanie sur ses rapports avec Bobby. De son côté, Riva décide de ne plus se laisser faire…

Episode 2091, 15h55 : Patrick fait un cauchemar étrange, et Jeanne affronte sa mère. Quant à Bobby, malgré tous ses efforts, il ne peut empêcher Mélanie de vivre sa vie…

Episode 2092, 16h25 : Tandis que Jeanne fait une proposition à Vincent, Patrick hésite à fouiller dans son passé. De son côté, Djawad est plus décidé que jamais à faire maigrir les gens autour de lui…

Les épisodes de « Plus belle la vie » sont à voir ou revoir en replay sur le site de Chérie 25

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note