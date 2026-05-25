Plus belle la vie spoiler : Zoé découvre toute la vérité sur Romain ! (26 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 26 mai 2026 – Zoé va tomber de très haut demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, dans l’épisode du mardi 26 mai 2026, Zoé va découvrir toute la vérité au sujet de Romain, qui la manipule et lui ment depuis le début !











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Alors que Romain reproche à Zoé de ne pas avoir été assez vigilante avec le sac qui contenant le million d’euros. Il se demande qui a pu remplacer l’argent et accuse finalement Jules et Aya. Zoé s’emporte et lui dit que ça peut être lui…

Pendant ce temps là, Aya reçoit la visite de Christopher Wolf, qui la menace avec un couteau et lui laisse 24h pour lui rendre son argent ! Elle est aussi convoquée par Nebout au commissariat, qui la confronte au sujet de la partie de poker. Aya, qui a été briefée par Zoé, balance Romain Leduc et parle des menaces de Wolf…



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Au même moment, Zoé confronte Romain : elle sait qu’il a menti sur son agression et que c’est lui qui a détruit le doudou de Harry pour lui faire peur ! Elle a découvert que les mecs en question censés le menacer ne sont autres que ses frères ! Zoé annonce à Romain qu’Aya est au commissariat et qu’elle va rétablir la vérité. Elle lui avoue avoir placé l’un de ses cheveux dans le bureau de Colbert, la police va remonter jusqu’à lui ! Zoé lui demande de partir et lui dit d’oublier l’argent…