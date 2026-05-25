Plus Belle La Vie du 25 mai 2026 : Zoé sous le choc, elle se fait doubler ! (résumé + extrait vidéo épisode 590 en avance)

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Plus belle la vie du 25 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 590 de PBLV – Zoé, Romain, Aya et Jules vont mettre leur plan à exécution cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais ils vont se faire doubler !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 mai – résumé de l’épisode 590

Jules demande à Aya, Romain et Zoé s’ils ne devraient pas abandonner, mais Aya insiste : ils iront jusqu’au bout de leur plan. Zoé équipe Romain et Aya de leurs tenues.

À l’hôtel, Aya prévient discrètement Christopher Wolf qu’un commissaire du Mistral est présent. Wolf la remercie et l’envoie s’installer. De leur côté, Patrick et Babeth se voient offrir un parcours de soin…



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Alors que Zoé se prépare à cambrioler le coffre, Wolf interrompt brutalement la partie… Pendant ce temps là, Jules et Romain font diversion pour permettre à Zoé d’accéder au coffre. Stressée, elle repense aux conseils de Louis et réussit à récupérer l’argent. Peu après, une alarme incendie force l’évacuation. Patrick et Babeth reconnaissent Aya…

Aya retrouve Jules et ils s’embrassent, soulagés. Romain s’inquiète pour Zoé, qui arrive finalement avec le sac… rempli de feuilles blanches. Elle comprend alors qu’ils se sont fait doubler.

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VIDÉO Plus belle la vie du 25 mai 2026 – extrait vidéo

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