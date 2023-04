5 ( 4 )

C à vous du 12 avril 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme tous les soirs sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 12 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Privations, violences… un rapport de l’IGAS dénonce la “maltraitance institutionnelle” dans les crèches. Jean-Baptiste Frossard, co-auteur du rapport et Frederic Boisset, pour le documentaire “Crèches : nos enfants en danger”, diffusé ce soir à 20h50 sur BFMTV, sont dans C à vous

🔵 📌 Etats-Unis : Donald Trump accuse Emmanuel Macron de “lécher le cul” du président chinois. On en parle avec Gérard Araud, diplomate, ancien ambassadeur de France en Israël et aux États-Unis, auteur du livre” Nous étions seuls” paru aux Editions Tallandier

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : DanielRiolo pour son livre “Chaos Football Club”, paru aujourd’hui aux éditions Hugo Sport

🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Jordane Saget, street artist, pour la foire internationale d’art urbain “Urban Art Fair”, du 13 au 16 avril à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nina Metayer, cheffe pâtissière chez “Délicatisserie”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit pour la pièce de théâtre “Maman” prolongée du 21 avril au 20 mai, au théâtre Edouard VII

