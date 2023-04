5 ( 8 )

C à vous du 13 avril 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 13 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Répression, propagande… Comment le Kremlin a endoctriné la population russe Ksenia Bolchakova et Veronika Dorman présentent le livre “Un peuple qui marche au pas” (Editions Lattes) et le documentaire “Russie : un peuple qui marche au pas” diffusé dimanche sur France 5

🔵 📌 Loi “bien vieillir” : l’Observatoire du Grand Âge dénonce les incohérences du gouvernement. On en parle avec Laurent Garcia, ancien cadre infirmier en Ehpad Orpea, président de l’Observatoire du Grand Age

🔵 🎵 Le live : le pianiste Riopy présente son nouvel album “Thrive”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Alan Geaam, chef du restaurant “Alan Geaam”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Frédéric Beigbeder pour son livre “Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé”, paru aux éditions

Albin Michel

