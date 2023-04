5 ( 3 )

C à vous du 3 avril 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien commencer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 3 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Fin de vie : Emmanuel Macron veut un projet de loi “d’ici la fin de l’été 2023”. Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, est sur le plateau de C à vous

🔵 📌 Inflation : pour Michel-Edouard Leclerc, “le gouvernement n’en fait pas assez”. On en parle avec le président du comité stratégique des centres E.Leclerc

🔵 📌 Dans le 5 sur 5 : Les pongistes Alexis et Félix Lebrun

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Julie de Bona et Bruno Sanches pour la saison 2 de la série “L’école de la vie”, diffusée mercredi 5 avril à 21h10 sur France 2

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Baptiste Denieul, chef propriétaire de la Maison Tiegezh à Guer

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Éric-Emmanuel Schmitt pour le livre “Le Défi de Jérusalem”, à paraître le 5 avril aux éditions Albin Michel; et L’égyptologue Bénédicte Lhoyer pour l’exposition “Ramsès & l’or des pharaons”, du 7 avril au 6 septembre à la Grande Halle de la Villette à Paris

