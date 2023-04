5 ( 9 )

C à vous du 4 avril 2023, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 4 avril 2023 : le sommaire

🔵 📌 Pandémie de Covid-19 : origine naturelle ou accident de laboratoire ? On en parle avec Jérémy André, journaliste au magazine Le Point, auteur du livre “Au nom de la science”, à paraître demain aux éditions Albin Michel

🔵 📌 Bruce Toussaint, auteur du livre “Heureusement, elle n’a pas souffert” à paraître demain aux Editions Stock, témoigne sur le décès de ses parents et son rapport au deuil dans #CàVous

🔵 🎵 Dans le live : le violoniste Luka Faulisi présente son album “Aria”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Baptiste Denieul, chef propriétaire de la Maison Tiegezh à Guer

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Céline et Xavier, candidats de “Pékin Express”, pour la 17ème saison diffusée les jeudis soir à 21H10 sur M6

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 4 avril 2023 à 19h sur France 5.



