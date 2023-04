Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2023 : sommaire et extrait vidéo

5 ( 4 )

Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2023, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien commencer cette nouvelle semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, l’émission est une rediffusion et a pour thème « Elles ont aimé le même homme en même temps ! ».







Publicité





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2023, « Elles ont aimé le même homme en même temps ! »

C’est un roman d’amitié improbable que nous allons fêter ensemble aujourd’hui. Pourtant, rien ne prédestinait nos invitées à nouer des liens si solides puisqu’elles ont commencé par être rivales, parfois même ennemies. Et pour cause ! Elles ont partagé le même homme… Un coureur de jupons qui entretenait en secret une relation avec deux et parfois même trois femmes. Pour dépasser ce sentiment de trahison, ces femmes ont voulu rencontrer la mairesse de leur compagnon. Elles sont venues nous raconter cette histoire rocambolesque et pleine de surprises !

Une émission à voir ou revoir cet après-midi sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 24 avril 2023



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Elles ont aimé le même homme en même temps ! », c’est ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note