Tout le monde veut prendre sa place : jusqu’où ira Vincent ? Quels gains ce jeudi ? (30 avril 2026)

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Mais jusqu’où ira Vincent dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place » ? C’est la question que tout le monde se pose alors que le Champion se rapproches des 200 victoires, mais aussi du record de Marie-Christine.











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Avec les 15 points de son adversaire ce jeudi, c’est donc 1500 euros supplémentaires dans la cagnotte de Vincent aujourd’hui. Ses gains grimpent au total de 246 600 euros et il semble plus que jamais inarrêtable avec seulement une seule défaite depuis le début de son incroyable parcours !

Notez que Vincent est désormais à 17 victoires de prendre la première place du classement.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 197 victoires, 246.600 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 30 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 30 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv