Demain nous appartient du 14 avril : Jules s’en prend à Manon (résumé + vidéo épisode 1405 en avance)

5 ( 5 )

Demain nous appartient du 14 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1405 de DNA – Charlie devient complice de Jules ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle décide de ne pas le balancer à la police et lui donne de l’argent pour partir en cavale !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Lisa soupçonnée par ses collègues (vidéo épisode du 18 avril)







Publicité





Demain nous appartient du 14 avril 2023 – résumé de l’épisode 1405

Les policiers sont sur une nouvelle piste à Sète. George explique à Martin que Jules est toujours à Sète ! Et il cible Manon, qui s’apprête à partir pour une virée shopping avec la mère de Nordine. Jules les menace de son arme et entraine Manon dans sa cavale… Plus rien, ni personne ne peut arrêter Jules.

De son côté, Jack semble déjà décidé à épouser Rayane. Benoît, qui n’a plus rien à perdre, pousse Lisa à commettre l’irréparable.



Publicité





Demain nous appartient du 14 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note