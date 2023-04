Echappées Belles du 15 avril : direction l’Argentine ce soir sur France 5 (sommaire)

5 ( 9 )

Echappées Belles du 15 avril 2023 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « L’Argentine passionnément » suivi de la rediffusion « L’Italie des grands lacs ».







Echappées Belles du 15 avril, à 20h55 – « L’Argentine passionnément »

Des habitants qui ont appris depuis des générations à composer avec ces grands espaces, pourtant d’apparence hostile à l’implantation humaine. Pour ceux établis loin des principaux chefs-lieux de la région, parfois à plusieurs heures de route via des pistes de terre, ils vivent en quasi autonomie, majoritairement de la terre et du bétail et perpétuent un mode de vie traditionnel issu de la culture gaucha ou des cultures originelles andines, toutes très ancrées dans ce territoire. Une aubaine pour le tourisme communautaire qui s’est largement développé dans la région.

C’est cette diversité de paysages immenses et grandioses, cette diversité culturelle qui font le charme de ce pays aux mille contrastes. Pour preuve, le nombre de visiteurs ne cesse d’augmenter depuis une dizaine d’années : de mi-décembre à fin février derniers, ce sont plus de 32 millions de touristes qui ont foulé le sol argentin (contre 31 millions en 2020). Parmi les sites de prédilection, le Noroeste et ses salins immaculés, ses montagnes colorées, ses peuples autochtones.

Qui sont ces habitants, locaux ou expatriés qui ont fait le choix d’une vie dans les grands espaces ?

Reportages : Buenos Aires, une ville aux multiples influences / Hôtels d’exception / Passion Football / L’art de l’asado / Les gardiens de la nature / Les Argentins, les amoureux inconditionnels des chevaux.



Echappées Belles du 15 avril à 22h30 – « L’Italie des grands lacs »

Vous découvrirez aux côtés de Sophie Jovillard un monde d’artistes, de techniciens, de passionnés du territoire, qui sur terre, sur l’eau et dans les airs, participent à faire de ce petit bout d’Italie un coin de paradis.

