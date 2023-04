Ici tout commence du 17 avril : Ambre soupçonnée (résumé + vidéo épisode 644)

5 ( 9 )

Ici tout commence du 17 avril, résumé et vidéo extrait épisode 644 – Ambre a menti et attire les soupçons ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ses amies doutent d’elle et se demandent si elle a quelque chose à voir avec la disparition de Claire. Et de leur côté, Louis et Olivia s’inquiètent et décident de prévenir la gendarmerie.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : le secret de Claire dévoilé (vidéo épisode du 19 avril)







Publicité





Ici tout commence du 17 avril 2023 – résumé de l’épisode 644

Tout le monde est inquiet à l’Institut Auguste Armand. La Cheffe Guinot n’a toujours pas donné signe de vie. Jasmine, Hortense et Deva ne croient pas aux excuses d’Ambre. Elle essaie tant bien que mal de se défendre…

Pendant ce temps là, Louis et Olivia sont avec Antoine Myriel. Ils sont morts d’inquiétude et décident de faire appel à la gendarmerie. L’idole de Kelly arrive à L’institut. En cuisine, Enzo aide Vic à retrouver l’inspiration.



Publicité





Ici tout commence du 17 avril 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note