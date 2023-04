Audiences 16 avril 2023 : « Iron Man 2 », « #jesuislà » et « Capital » au coude à coude

5 ( 7 )

Audiences 16 avril 2023 – Les audiences de ce dimanche soir se jouent dans un mouchoir de poche ! TF1 prend la tête avec la rediffusion du film « Iron Man 2 », qui a captivé 2,70 millions de téléspectateurs pour 14,7% de pda.







Publicité





France 2 est juste derrière avec le film inédit « #jesuislà », qui a réuni 2,69 millions de téléspectateurs pour 13,5% de pda.







Publicité





Audiences 16 avril 2023 : les autres chaînes

M6 n’est pas loin non plus avec le numéro inédit du magazine « Capital ». Il a rassemblé 2,51 millions de téléspectateurs pour 13,6% de pda. C’est même devant France 2 en part d’audience ! Et le programme est leader sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec 23,6%.

France 3 est 4ème avec les épisodes inédits de la série « Annika ». Ils ont réuni en moyenne 1,96 million de téléspectateurs pour 9,9% de pda. C’est en chute par rapport au lancement de la série le dimanche précédent.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note