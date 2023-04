5 ( 7 )

La Grande Librairie du 19 avril 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Découvrez dès maintenant ce qui vous attend aujourd'hui !







Comment avoir les pieds sur terre quand on dirige un pays ? Sommes-nous seuls dans l’Univers ? La poésie permet-elle d’atteindre les étoiles ?

La Grande Librairie du 19 avril 2023 : invités et sommaire

📕 L’écrivain et réalisateur Marc Dugain a toujours su se faufiler dans les coulisses du pouvoir pour nous dévoiler les tourments de ceux qui le détiennent. Sept ans après sa trilogie « L’emprise », il nous plonge dans la tête d’un président de la République avec « Tsunami » (Éditions Albin Michel), féroce fable politique sur un pays en pleine décomposition.

📗 Sommes-nous seuls dans l’Univers ? Où en sommes-nous dans la recherche de la vie, ici et ailleurs ? L’astrobiologiste Nathalie Cabrol tente de répondre à ces questions vertigineuses dans « À l’aube de nouveaux horizons » (Editions du Seuil). Des confins du système solaire aux lointaines exoplanètes, elle nous éclaire sur la probabilité d’un ciel constellé de civilisations inconnues et sur nous-mêmes, poussières d’étoiles.

📘 Astrophysicien et poète, bien connu pour ses travaux sur les trous noirs, Jean-Pierre Luminet allie ses deux passions que sont l’art et l’astronomie dans son nouveau livre, « Les Nuits étoilées de Van Gogh » (Seghers). Fervent admirateur du peintre à l’oreille coupée, il nous livre une enquête passionnante : les cieux peints par Van Gogh sont-ils exacts d’un point de vue astronomique ou une pure invention ?

📙 Arthur Teboul, leader du groupe de rock « Feu ! Chatterton », publie « Le Déversoir » (Editions Seghers), son premier recueil de poésies. Le chanteur, nourri par la plume de Baudelaire, Apollinaire ou Lautréamont, s’est inspiré du procédé d’écriture automatique cher aux surréalistes. Dans ce livre, il répond à un besoin profond : l’idée d’un monde plus en lien avec la poésie.



