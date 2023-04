La Villa du 12 avril 2023 : résumé et extrait vidéo de l’épisode 9

5 ( 3 )

La Villa du 12 avril 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 9 en avance – Ce mercredi soir et comme tous les soirs sur TFX, c’est un épisode inédit de « La Villa » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir avec le résumé et un extrait vidéo !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h sur TFX







La Villa du 12 avril 2023 – résumé de l’épisode 9

La soirée de la veille a laissé une villa sous tension. Rosanna ne décolère pas, les propos de Jade l’ont profondément blessé et elle ne compte pas en rester là. Heureusement Arthur est là pour la rassurer. De son côté, Yanis a reçu un message de Lucie, l’invitant, en compagnie de Lucas, Jane et Dorian, à profiter d’une sortie en quad. L’occasion pour le petit groupe de faire la connaissance de deux prétendantes. Mais le départ de Lucas pour le rendez-vous, ne semble pas ravir Laura.

La Villa du 12 avril 2023 – extrait vidéo de l’épisode 9

Que s’est-il passé entre Rami et Kitti ?



🥹 Que s'est-il passé entre Rami et Kitti ?#LaVilla8, du lundi au vendredi à 19H sur @TFX 👀 Pour les plus impatients, les épisodes sont dispos deux jours avant tout le monde sur MYTF1 MAX pic.twitter.com/lpQhNAhaAt — La Villa TFX (@LaVilla_TFX) April 12, 2023

La villa, présentation de la saison 8

Après la République Dominicaine, direction le Mexique, dans une villa de rêve à Puerto Morelos pour une huitième saison palpitante ! Et pour la première fois dans toute l’histoire de « La Villa », ce sont 14 cœurs brisés anonymes qui s’apprêtent à vivre l’aventure d’une vie.

Vous ne les connaissez pas encore mais vous découvrirez bientôt leurs histoires… Aussi attachantes que bouleversantes !

Sur la ligne de départ, ils sont 7 femmes et 7 hommes et tous souhaitent se reconstruire, et surtout trouver l’amour avec grand A, celui qui leur fera oublier leurs anciennes histoires et tous leurs maux …

