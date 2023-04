5 ( 5 )

La Grande Librairie du 12 avril 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque semaine, Augustin Trapenard vous donne rendez-vous en direct sur France 5 pour un nouveau numéro inédit du magazine littéraire « La Grande Librairie ». Ce soir, il s’agit d’une émission consacrée à l’amour.







Publicité





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Que faire de l’amour et de ses infinies variations ? Comment dire aux gens qu’on les aime ? Et à quel prix ? Cette semaine, la Grande Librairie conjugue le verbe « aimer » à tous les temps, avec quatre écrivains qui le pensent, le racontent et le vivent… passionnément.

La Grande Librairie du 12 avril 2023 : invités et sommaire

📕 Après le succès de « La vraie vie » (2018), Adeline Dieudonné publie « Reste » (Éditions de L’Iconoclaste). Dans un chalet de montagne, deux amants se retrouvent en secret. Une douce parenthèse au cours de laquelle l’amant succombe d’une crise cardiaque. Le début d’une fuite haletante qui raconte le déni, la solitude mais aussi la quête d’amour de l’autre.

.

📘 Après s’être posée la question du bonheur, Marianne Chaillan s’attaque désormais à l’amour avec « A la folie, passionnément »(Equateurs). Faut-il tomber amoureux ? Que serions-nous sans nos passions ? Quel sort pour la passion amoureuse chez les philosophes ? Autant de questions auxquelles la « pop philosophe » répond en convoquant aussi bien la poésie et les romans que les films et les séries.

.

📗 Prix Goncourt pour « La Nuit sacrée » (1987), le romancier Tahar Ben Jelloun publie « Les amants de Casablanca » (Gallimard). En 2016 au Maroc, deux jeunes mariés forment un couple solide depuis 10 ans. Ils filent le parfait amour et rient à l’idée de se séparer mais une rencontre vient tout bouleverser. Entre fresque sociale et roman psychologique, l’auteur explore avec subtilité ce que l’amour implique, des premiers émois aux ambivalences du désir.

.

📙 Comédien, inoubliable interprète de héros littéraires (Cyrano, Dom Juan…), Jacques Weber a croisé de nombreux visages durant sa carrière. Dans « On ne dit jamais assez aux gens qu’on les aime » (Éditions de l’Observatoire), il raconte ses souvenirs embellis par des rencontres, de l’enfance à ses plus grands rôles. Un livre écrit comme une déclaration, car il n’est jamais trop tard pour dire aux gens qu’on les aime.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 12 avril 2023 à 21h sur France 5.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note