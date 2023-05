C dans l’air du 3 mai 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme tous les jours sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 3 mai 2023 : le sommaire

⚫ Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Directrice de la rédaction de Point de vue), sera l’invitée de Caroline Roux dans #cdanslair.

Huit mois après avoir accédé au trône après la mort de la reine Elizabeth II, Charles III deviendra ce samedi – à 74 ans – le 40ème monarque britannique à être couronné à l’abbaye de Westminster depuis Guillaume le Conquérant en 1066.

A trois jours du couronnement, un homme, armé d’un couteau, est soupçonné de s’être approché des grilles du palais de Buckingham avant de jeter des cartouches de fusil présumées dans le parc a été arrêté mardi soir, a rapporté la police de Londres. En marge de ce couronnement qui réunira des millions de téléspectateurs , des millions de touristes, de journalistes, l’enjeu de la sécurisation de l’évenement est alors majeur. Ce matin, le ministre de la Sécurité Tom Tugendhat s’est exprimé. “Nos services de renseignement et nos autres forces de sécurité sont parfaitement conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et sont prêts à les relever, comme la police l’a fait hier avec brio”.

La cérémonie de couronnement de Charles III aura lieu ce samedi 6 mai au matin, à l’abbaye de Westminster comme les précédents couronnements de monarques britanniques depuis 900 ans. Le dimanche, la population est invitée à partager un « grand déjeuner » à travers des fêtes de voisinage pour « célébrer l’amitié ». Des milliers d’événements devraient également avoir lieu dans les rues, les jardins, les parcs. Le lundi 8 mai sera un jour férié pour les Britanniques.

La cérémonie « sera tournée vers l’avenir, tout en étant ancrée dans les traditions et un apparat de longue date ». Ce lundi, la famille royale a d’ailleurs dévoilé la tenue très symbolique que portera la reine Camilla lors de la cérémonie : une robe mise par la reine Elizabeth II lors de son propre couronnement en 1953. De son côté, le roi Charles III portera aussi une tenue symbolique et historique qui comportera des éléments qui ont été portés par ses prédécesseurs, dont sa mère Elizabeth II lors du dernier couronnement, en 1953.

Au total, 2 000 dirigeants étrangers, têtes couronnées, élus, représentants de la société civile assisteront au couronnement du roi Charles III à l’abbaye de Westminster ce samedi 6 mai. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, reviendra sur les différents dispositifs prévus pour le couronnement du roi Charles III, sur les défis et les enjeux de cette cérémonie, et sur l’avenir de la monarchie britannique.

⬛ La France vit-elle une « crise démocratique » ?

Ils rendent leur décision aujourd’hui. Après le rejet d’une première demande de référendum d’initiative partagée (RIP), les neuf Sages du Conseil constitutionnel statuent cet après-midi sur une seconde mouture. Celle-ci a été proposée par la gauche pour tenter de ramener l’âge de départ à la retraite à 62 ans. Une des dernières chances pour l’opposition de revenir sur la réforme des retraites promulguée il y a trois semaines.



Si le Conseil constitutionnel valide cc RIP, il faudra alors récolter la signature d’un « dixième des électeurs », soit 4,87 millions de personnes dans un délai de 9 mois. Mais selon plusieurs commentateurs, il est fort à parier que cette seconde mouture suive le même sort que la première : son rejet pur et simple. Ceci conforterait l’idée d’une France en crise démocratique. Celle-ci serait même « à son apogée » selon l’historien Jean Garrigues. Un constat qui, depuis le déni du référendum sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe en 2005 jusqu’aux Gilets jaunes, n’a cessé de se répandre. Récemment, c’est l’idée d’un référendum sur l’immigration (proposition phare de Marine Le Pen), qui est demandé par certains élus de droite comme de la majorité.

La 5ème République est donc durement secouée, et certains diagnostiquent même sa mort imminente et appellent à la fondation d’une sixième. Un serpent de mer dans la vie politique française. À gauche, cette idée a toujours été un pilier du programme de Jean-Luc Mélenchon, mais a aussi été défendue par d’autres ténors de la politique comme l’ancien ministre de l’économie Arnaud Montebourg.

En attendant, un petit groupe à l’Assemblée ne lâche rien sur la question des retraites. La vingtaine de députés LIOT espèrent bien se faire entendre à nouveau après avoir proposé une motion de censure à la mi-mars pour faire tomber le gouvernement. Le chef du groupe, Charles de Courson, prévoit de proposer le 8 juin prochain une loi pour faire revenir sur l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans.

Alors, le Conseil constitutionnel va-t-il valider ce second RIP proposé sur la réforme des retraites ? Une sixième République pourrait-elle voir le jour dans un avenir proche ? La proposition de loi par le groupe LIOT a-t-elle des chances de passer le 8 juin prochain ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 3 mai 2023 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.