Demain nous appartient spoiler : l’avocat de Vanessa provoque Bart ! (vidéo épisode du 24 mai)

Demain nous appartient spoiler épisode du mercredi 24 mai 2023 – On peut dire qu’il y en a qui ne doutent de rien ! Dans quelques jours dans votre série « Demain nous appartient », Tristan va découvrir que l’avocat de Vanessa vient tranquillement prendre son thé et préparer sa défense au Spoon !

Tristan est hors de lui, Simon sait très bien qu’il se trouve dans le bar de Louise, que sa cliente a tué il y a un an…







Publicité











Publicité





Tristan monte le ton, Bart arrive et demande ce qui se passe. Quand Tristan lui explique qu’il s’agit de l’avocat de Vanessa, Bart le met à la porte ! Simon le provoque et lui rappelle qu’il n’a pas le droit… Mais Bart s’en fiche : il lui demande de prendre ses affaires et s’en aller, sinon il va lui casser la figure !

A LIRE AUSSI : EXCLU Demain nous appartient : Vanessa va s’évader et tuer à nouveau !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1433 du 24 mai 2023 : Bart vire l’avocat de Vanessa du Spoon

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.