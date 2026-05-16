Tennis Rome : la finale dames Gauff / Svitolina en direct, live (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Rome ATP – la finale dames Gauff / Svitolina en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi soir. Le tournoi de tennis Masters 1000 de Rome se poursuit aujourd’hui et l’américaine Coco Gauff à l’ukrainienne Elina Svitolina (la femme de Gaël Monfils) en finale.





Un match à suivre ce soir à partir de 17h30 sur beIN SPORTS.







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La finale dames du WTA 1000 de Rome opposera ce samedi l’Américaine Coco Gauff à l’Ukrainienne Elina Svitolina, dans une affiche entre puissance, jeunesse et expérience. Finaliste malheureuse l’an dernier au Foro Italico, Coco Gauff retrouve la finale romaine après un parcours solide, marqué notamment par une victoire maîtrisée contre Sorana Cirstea en demi-finales. À 22 ans, l’Américaine confirme son statut parmi les meilleures joueuses du monde et tentera de décrocher l’un des plus prestigieux titres de sa saison sur terre battue.

En face, Svitolina arrive pleine de confiance après avoir signé l’exploit du tournoi en éliminant Iga Swiatek, triple lauréate à Rome, au terme d’un combat intense en trois sets. Déjà titrée à deux reprises dans la capitale italienne, l’Ukrainienne s’appuiera sur son expérience et sa qualité de défense pour tenter de faire déjouer Gauff. Cette finale promet ainsi un duel très équilibré entre l’agressivité de l’Américaine et la régularité de l’ancienne numéro 3 mondiale.



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ATP Rome le match Gauff / Svitolina en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur beIN SPORTS à partir de 17h30.

Sur le site du WTA, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Gauff / Svitolina, la finale dames du tournoi de tennis de Rome, un match à suivre aujourd’hui sur Eurosport.