Quelle époque du 16 mai 2026 : pourquoi l’émission est déprogrammée ce soir ?

Par /

Publicité

Quelle époque du 16 mai 2026, déprogrammation – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, vous ne retrouverez exceptionnellement pas Léa Salamé et son talk-show hebdomadaire « Quelle époque ! ». Pourquoi l’émission est-elle déprogrammée ce samedi ?


Quelle époque du 16 mai 2026 : pourquoi l'émission est déprogrammée ce soir ?
Capture FTV


Publicité

Quelle époque du samedi 16 mai 2026 : la déprogrammation

En cause, la diffusion de la grande finale du concours de l’Eurovision 2026, à Vienne, en Autriche. Une finale pour laquelle Monroe représente la France avec son titre « Regarde ! ». Pas de « Quelle époque » donc ce samedi soir exceptionnellemet !

Mais si vous avez manqué le numéro de samedi dernier, sachez qu’il est toujours en replay sur france.tv.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » le samedi 23 mai 2026 à 23h20 sur France.tv


Publicité

A LIRE AUSSI
50mn Inside du 16 mai 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
50mn Inside du 16 mai 2026 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent proche du record historique, quels gains ce samedi ? (16 mai 2026)
Tout le monde veut prendre sa place : Vincent proche du record historique, quels gains ce vendredi ? (16 mai 2026)
13h15 le samedi du 16 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui
13h15 le samedi du 16 mai 2026 : au sommaire aujourd'hui
Audiences 15 mai 2026 : « Capitaine Marleau » leader devant « The Voice »
Audiences 15 mai 2026 : « Capitaine Marleau » leader devant « The Voice »


Publicité


Retour en haut