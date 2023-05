Ici tout commence du 19 mai : Anaïs et Lisandro s’expliquent (résumé + vidéo épisode 668)

Ici tout commence du 19 mai, résumé et vidéo extrait épisode 668 – C’est l’heure des dernières explications pour Anaïs et Lisandro ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Ils mettent un point final à leur relation avec le sourire, la situation s’apaise enfin.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 19 mai 2023 – résumé de l’épisode 668

Anaïs retrouve Lisandro. Elle était folle d’inquiétude, elle l’a retrouvé grâce à Esteban. Lisandro a réalisé avec le test qu’ils n’étaient plus sur la même longueur d’ondes et il ne s’en était pas rendu compte… Anaïs ne sait pas lui donner d’explications, elle l’aimait et a été très heureuse avec lui. Lisandro ne lui en veut pas, ce n’est pas de sa faute. Ils mettent un point final à leur histoire.

Et pour qu’Hortense devienne professeure, il ne reste qu’à convaincre Teyssier. De leur côté, Ethan et Axel raisonnent Solal : il fait n’importe quoi avec Rose !



Ici tout commence du 19 mai 2023 – vidéo premières minutes

