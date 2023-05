Ici tout commence spoiler : une nouvelle rupture ! (vidéo épisode du 17 mai)

Ici tout commence spoiler – Après Anaïs et Lisandro, c’est une autre rupture qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, un second couple emblématique va se séparer…

Lionel décide de faire une surprise à Kelly en lui amenant un goûter. Il lui a cuisiné un brownie et souhaite apaiser les tensions. Mais Kelly ne peut s’empêcher de parler encore de la cheffe Lenglart… Lionel n’en peut plus et finit par dire tout ce qu’il a sur le coeur !

Kelly annonce à Lionel que c’est fini entre eux, elle le quitte !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 666 du 17 mai 2023, Kelly et Lionel la rupture



