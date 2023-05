C à vous du 12 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 12 mai 2023, invités et sommaire – Ce vendredi et pour bien terminer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 12 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Dans son nouveau livre, “Mon voyage au cœur de la Vème République”, le politologue Roland Cayrol sonde les coulisses de la Vème République et décrypte la crise politique actuelle

🔵 📌 Marie David présente le documentaire “Archives secrètes : la face cachée de nos idoles”, proposé par Laurent Delahousse, diffusé ce soir à 21h10 sur France 3

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Valérie Damidot pour la pièce de théâtre “Valérie Damidot s’expose”, au théâtre du Marais jusqu’au 24 juin et en tournée dans toute la France

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Breneliere, chef de cuisine du “Paradis Latin” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jean Boucault et Johnny Rasse pour leur livre “Chanteurs d’oiseaux”; et Thierry Bizot pour son livre “Viens et suis-moi”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 12 mai 2023 à 19h sur France 5.



