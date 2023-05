Mask Singer : quelle star se cache sous la Biche ? Indices et prono

Mask Singer saison 5 les indices sur la Biche – Plus que quelques heures à patienter avant de découvrir la quatrième soirée de « Mask Singer ». Et parmi les sept masques encore en lice pour le trophée de Mask Singer, la Biche fait sécher les enquêteurs ! Qui se cache sous son masque ? Voici le récap des indices et notre pronostic !







Début des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et MYTF1 en compagnie de Kev Adams, Jeff Panacloc, et Elodie Frégé aux côtés d’un enquêteur mystère.







Mask Singer saison 5 : qui est sous la Biche ?

Zoom sur le costume de la Biche. Si son nom n’a jamais été cité par les enquêteurs, chez Stars-Actu on a reconnu Aurélie Konaté, qui a participé à la Star Academy saison 2 et a aussi joué dans la série « Camping Paradis ». On a pu voir un château en référence à la Star Ac, tout comme le bus dans lequel elle montait pour rentrer à Dammarie-les-Lys.

Indice n°1 : « ×2 »

Indices donnés sur le prime 1 :

– Son existence ressemblait à un petit paradis : bien entourée, choyée, aimée de tous, vivant pleinement ses passions

– un jour, cet amour se brisa et son coeur aussi

– dotée d’une grande force intérieure, en plus d’une beauté et d’une voix féérique

– elle danse beaucoup

Indices visuels : un château, un carrosse, une étoile filante, des bougies, le costume Pain d’épices de la saison 4 (Frédéric Diefenthal), une banane

Propositions des enquêteurs : Chimène Badi, Elsa Lunghini, Clotilde Courau, Sofia Essaïdi



Indices donnés sur le prime 3 :

– « J’adore poser mes petits sabots un peu partout dans le monde et j’ai rapporté plein de petites choses. Des épices d’Afrique, des sauces des Etats-Unis, et les fromages de la montagne. Super voyage avec des copains ! »

– « La Biche est tout terrain, elle va partout ! En bus, à cheval, dans un petit coin perdu loin de la ville, une route sauvage sous un ciel tranquille, ou encore à la Maison Blanche. Je m’adapte à tout ! »

– « Mais j’ai besoin de poser mes sabots en famille, c’est mon point de chute. Là je me sens vraiment chez moi

Indices visuels : la Belgique, Hollywood, le drapeau de la Bretagne, une écharpe du PSG

Propositions des enquêteurs : Julie Andrieu, Claire Keim, Barbara Pravi, Laury Thilleman et Nolwenn Leroy

La dernière prestation de la Biche sur « Et bam » de Mentissa

Ces indices vous aident-t-ils pour démasquer la Biche ? Savez-vous qui se cache sous le masque de la Biche ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et MYTF1.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 5 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 5 mai 2023 à 21h10 sur TF1 et sur MYTF1. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger