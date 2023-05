« L’Empereur de Paris » : histoire du film ce soir sur France 3 (15 mai)

« L’Empereur de Paris », c’est le film rediffusé ce lundi 15 mai 2023 sur France 3. Un film de Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Denis Ménochet, Fabrice Luchini, et Olga Kurylenko.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







« L’Empereur de Paris » : résumé, synopsis

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s’être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens.

Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix…

Le saviez-vous ?

🎥 Sorti en salles en 2018, le film a réalisé plus de 800.000 entrées en salles.

🎥 Le tournage s’est déroulé à « La Base », l’ancienne base aérienne 217 située dans l’Essonne, dans les châteaux de Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau en Seine-et-Marne, ainsi que dans la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise.



La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film telle que diffusée en salles lors de sa sortie en 2018.