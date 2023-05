Love Island du 18 mai : Nicolo débarque (résumé + replay épisode 22)

Love Island épisode 22 du jeudi 18 mai – Place à l’épisode 22 de Love Island ce jeudi soir. Après l’élimination de Camille et la bombe qu’elle a lâché avant de partir, rien ne va plus à la villa ! Anna est écoeurée après avoir appris que Gabriel a embrassé Camille pendant leur date.







Camille dit au revoir à tout le monde, elle souhaite à Anna de trouver un mec bien. Anna pleure, cette histoire lui fait perdre confiance en elle… Tout le monde la soutient. Valentin est choqué et déçu par le comportement de Gabriel, il lui dit.

Avant de dormir, tout le monde ne parle plus que de Gabriel. Edgar dit que ça ne les regarde pas… Gabriel décide d’aller dormir sur le canapé, Edgar est son seul soutien. Le lendemain matin, Gabriel dit qu’il ne veut pas parler à Anna, il ne veut pas entendre ce qu’elle va lui dire.







Pendant ce temps là, Issam semble un peu perdu entre Anissa et Ludivine… Et la journée des défis du public est annoncée. Justement, Ludivine et Issam doivent restés collés toute la matinée avec un ballon entre eux. Si le ballon tombe, Anissa et Steph se feront un bisou. Et on peut dire qu’ils jouent le jeu… Issam n’apprécie pas et à la fin il embrasse Ludivine ! Anissa se demande si Issam l’utilise pour rendre Ludivine jalouse…



Steph et Anissa se rapprochent. Anissa et Issam s’expliquent, elle lui dit qu’elle a hâte du recoupling…

Gabriel et Anna doivent s’expliquer. Gabriel dit qu’il n’a pas réfléchi, il a juste cédé à la tentation. Et ça tourne très vite au clash. Gabriel se victimise, Anna préfère s’en aller. Elle va trouver du réconfort auprès des filles. Et Anna et Solène apprennent qu’elles partent en date ! Gabriel le prend mal et s’en prend à Valentin, qui dit que Solène et Anna peuvent devenir un couple formidable.

Solène et Anna passent un bon moment. Pendant ce temps là, Cindy reçoit un défi : elle ne doit pas parler pendant 1h sinon elle prendra une douche glacée. Les islanders font exprès de la provoquer pour qu’elle parle ! Elle prend un max d’eau froide.

Anna et Solène rentrent à la villa. Anna parle à Cindy, elles racontent qu’elles se sont embrassés. Elles ne sont pas en couple mais il y a eu bisou. Anna est certaine que Cindy va le répéter à Edgar, et donc que ça arrivera aux oreilles de Gabriel. Et effectivement, elle le dit à Edgar et il répète à Gabriel, qui est très remonté.

Anna confie ensuite à Cindy que c’était faux, pour se venger de Gabriel. Les islanders répondent ensuite aux questions du public et Issam confie que rien n’est effacé entre Ludivine et lui… Anissa s’inquiète et est déçue.

Et une nouvelle islandeuse va arriver : Raphaëlla ! Gabriel dit déjà qu’il va s’y intéresser de près… Un nouvel islander va arriver aussi : Nicolo, candidat bien connu de télé-réalité !

Love Island, le replay du 18 mai

Si vous avez manqué l’épisode 22 ce jeudi 18 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 19 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 23.