Love Island du 22 mai : les islanders en danger sont... (résumé + replay épisode 25)

Love Island épisode 25 du lundi 22 mai – Place à l’épisode 25 de Love Island ce lundi soir. Les islanders stressent à l’approche de la prochaine élimination ! Et Solène décide de coacher Solène pour séduire Nicolo… Il lui donne un produit contre les ronflements !







Issam est toujours perdu entre Ludivine et Anissa… Et Ludivine se confie à Cindy, elle a du mal à faire confiance suite aux tromperies qu’elle a déjà vécu. De son côté, Anna se demande si Gabriel est en danger après ce qu’il a fait. Et justement, Gabriel a peur d’être éliminé.

Un jeu est organisé, et Nicolo avoue qu’il aimerait bien faire connaissance avec Cindy. Mais il trouve qu’Edgar met trop de barrières autour de Cindy… Elle se dit « bridée », Edgar n’apprécie pas du tout.







Nicolo parle avec les filles. Anissa et Ludivine reprochent toutes les 2 à Issam de ne pas se positionner. Nicolo décide d’aller lui parler. Issam lui confie qu’il est perdu et Nicolo lui explique que ne pas prendre de position pourrait le faire sortir. Anissa est saoulée et va lui parler mais Issam refuse de faire un choix.



Nicolo et Solène reçoivent un message, ils partent en date. Nicolo essaie de l’embrasser mais Solène s’écarte, elle lui dit qu’elle n’est pas prête ! Un vent qui refroidit totalement Nicolo…

Ludivine va à son tour parler à Issam mais il est fuyant. Il lui dit qu’il ne sait toujours pas ce qu’il veut… Issam dit qu’il a des sentiments très forts pour elle mais il ne sait pas quoi faire.

Dernière soirée tous ensemble dans la villa. Ils peuvent prendre la parole pour défendre leur place. Valentin avoue être tombé amoureux de Perle. Gabriel faire une déclaration à Anna. Et Solène fond en larmes.

Les votes sont clos, ils doivent tous se rendre au fire-pit. Les deux filles et les deux garçons en bas du classement des votes du public risqueront l’élimination ! Nicolo et Raphaëlla, en tant que nouveaux venus, ne sont pas en danger. Solène est sauvée, Gabriel est sauvé, Perle est sauvée, Edgar est sauvé, Anna est sauvée, Valentin est sauvé, Cindy est sauvée, Issam est sauvé.

Ludivine, Anissa, Jordan et Steph sont donc les quatre islanders en danger. Un message annonce qu’Anissa est sauvée, tout comme Jordan. Il ne reste plus que Ludivine et Steph ! Mais il n’y aura qu’un seul éliminé. On saura de qui il s’agit que demain soir !

Love Island, le replay du 22 mai

