Love Island du 25 mai : Simon de retour, Valentin très remonté (résumé + replay épisode 28)

Love Island épisode 28 du jeudi 25 mai – Place à l’épisode 28 de Love Island ce jeudi soir. Bastos est à fond sur Solène, il est convaincu qu’il a toutes ses chances par rapport à Nicolo. Pendant ce temps là, les garçons parlent sur les nouveaux islanders… Nicolo pense avoir les mêmes goûts que Bastos donc il craint qu’il s’intéresse à Solène.







Mais au moment de se coucher, Bastos propose de dormir avec Ludivine, qui accepte avec plaisir ! Le lendemain matin, Perle pleure : Valentin lui manque. Et Bastos coache les garçons !

Les garçons voient une photo de Ludivine entrain d’embrasser Bastos. Issam pète un cable ! Ils reçoivent ensuite une vidéo de Cindy qui va s’amuser avec Théo. Edgar a peur, il pense que Cindy va jouer.







Perle et Bastos passent en date. Pendant ce temps là, Valentin découvre une vidéo qui lui apprend que Simon revient ! Ça le rend dingue.



A la villa, les filles apprennent qu’un 6ème islander arrive. Ils peuvent le découvrir une par une à l’aveugle, sans se douter que c’est Simon ! Pour Perle, on rallume la lumière et elle est contente de revoir Simon. Elle avoue que c’est le seul qui pouvait la faire douter sur son couple…

Tout le monde découvre ensuite Simon. Il passe un long moment à discuter avec Perle… A l’extérieur, il a communiqué avec sa mère !

Un jeu est organisé à la villa et les garçons suivent de leur hôtel. Ludivine doit embrasser l’islander qu’elle trouve le plus sexy. Elle embrasse Simon ! Bastos embrasse ensuite Solène. Perle doit embrasser son crush, elle embrasse Simon…

Pour la soirée, les filles et les nouveaux peuvent briser la glace. Et on a installé des lampes aux noms des filles à l’hôtel des garçons… Si une lampe s’allume, c’est que la fille est en contact direct avec un garçon ! Simon porte Perle, sa lampe s’allume… Bastos porte Solène, sa lampe s’allume aussi. Au fur et à mesure, toutes les lampes s’allument !

Ludivine prend mal le fait que Bastos choisisse toutes les filles sauf elle, elle préfère s’isoler. Bastos le remarque et vient la voir. Ludivine n’est pas bien et Bastos lui explique qu’il apprend à connaitre tout le monde.

Le public a choisi de donner l’accès la Private Room à Perle. Elle choisit de la jouer safe, elle décide d’y aller avec Bastos car « il ne se passera rien ». Ludivine le prend mal et se montre désagréable… Pendant ce temps là, Valentin voit une vidéo des retrouvailles entre Perle et Simon dans la Private Room. Il est sous le choc.

Love Island, le replay du 25 mai

Si vous avez manqué l’épisode 28 ce jeudi 25 mai 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 26 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 28.