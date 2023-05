Plus belle la vie : deux acteurs officialisent leur relation ! (PHOTO)

Plus belle la vie infos acteur – Alors que la série marseillaise « Plus belle la vie » pourrait prochainement revenir en inédits sur le groupe TF1, elle a vu se former de nombreux couples à l’écran comme à la vie pendant 18 saisons.







Et en ce début de semaine, deux acteurs phares de « Plus belle la vie » viennent d’officialiser leur relation avec une jolie photo publiée sur les réseaux sociaux.







Il s’agit de Marwan Berreni, alias Abdel, qui est en couple avec Marylou Salvatori, alias Elisa lors de la toute dernière saison de la série. Ces deux là jouaient un couple et devaient initialement se marier jusqu’au prime final de « Plus belle la vie », où Abdel a finalement choisi Barbara.

L’acteur a mis en ligne une photo sur Instagram où ils sont entrain de s’embrasser et il l’a identifiée ! Marwan Berreni avait précédemment publié une photo d’eux il y a plusieurs semaines mais l’avait rapidement retirée. Cette fois, leur couple est vraiment officiel.



PHOTO Marwan Berreni et Marylou Salvatori de Plus belle la vie en couple