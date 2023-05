Ici tout commence du 23 mai : Hortense panique (résumé + vidéo épisode 670)

Ici tout commence du 23 mai, résumé et vidéo extrait épisode 670 – Hortense se prépare à donner un cours au chef Teyssier et aux autres professeurs de l’institut ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Et on peut dire qu’elle est en panique !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 23 mai 2023 – résumé de l’épisode 670

Hortense stresse à l’idée de donner cours à Teyssier et aux autres professeurs de l’institut. Vic et Mehdi essaient de la rassurer mais elle panique et est rongée par le stress… Vic a alors une idée : elle pourrait s’entrainer avec eux. Hortense apprécie l’idée et se remotive !

Pendant ce temps là, Axel et Ethan sont entrain de cuisiner. Ethan ne va pas bien et rate sa sauce hollandaise… Il se confie à Axel, il a quitté Samia et il ne se sent pas bien. Il a toujours des sentiments pour elle et se demande s’il a fait une erreur. Mais Axel pense qu’il a fait le bon choix.

De son côté, Anaïs se la joue « belle-fille idéale » avec la famille Teyssier.



Ici tout commence du 23 mai 2023 – vidéo premières minutes

