Top Chef du 3 mai 2023 : la guerre des restos ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Top Chef du 3 mai 2023 – Après l’élimination d’Albane la semaine dernière, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 10 de la saison 14 de « Top Chef ». Pour la 10e semaine de compétition, les 6 candidats encore en lice vont s’affronter dans une des épreuves mythiques de Top Chef : la guerre des restos !







Top Chef du 3 mai 2023, le programme de l’épisode 9

Ouvrir son propre établissement, c’est le rêve de tout chef de cuisine ! Gastronomique, bistro, street food : les candidats vont pouvoir laisser parler leur créativité puisqu’en seulement 48h ils vont devoir créer un restaurant de A à Z. Du concept au menu en passant par décoration, aucun détail ne sera laissé au hasard !

Mais attention, cette année un évènement va venir bousculer cette guerre des restos ! Pour la première fois dans Top Chef, les candidats ne seront pas les seuls à ouvrir leurs restaurants. Ils vont devoir affronter des adversaires de taille, trois compétiteurs hors normes, qui sont rompus à l’exercice : Philippe Etchebest, Glenn Viel et Paul Pairet ! Les trois chefs de brigades ont accepté de relever ce défi pour pousser les candidats à se dépasser et rendre le challenge encore plus difficile ! Plus motivés que jamais, ils sont prêts à tout pour créer le meilleur concept, mais ont-ils parvenir à mettre en commun leurs univers ?



L’enjeu est énorme car ce sont François-Régis Gaudry et des habitants de Suresnes qui vont décider quels sont les deux restaurants qui ouvriront leur porte et pourront faire déguster leur menu ! Une seule équipe remportera la victoire et, parmi les perdants, un candidat quittera définitivement le concours. Alors, qui des chefs ou des candidats va remporter cette épreuve incontournable ? Place à la guerre des restos la plus folle de l’histoire de Top Chef !

Top Chef du 3 mai 2023, extrait vidéo

« Cette guerre des restos ne sera pas comme les autres » : pour cette guerre des restos, les candidats vont devoir affronter une équipe redoutable : celle des chefs de brigades !

« Top Chef », c'est ce soir sur M6.