Grey’s Anatomy du 3 mai 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

Grey’s Anatomy du 3 mai 2023 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 19 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







Grey’s Anatomy du 3 mai 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 3 saison 19 « Un sujet croustillant » : Bailey recrute les 1re années pour filmer une série de vidéos pour les réseaux sociaux afin d’informer les adolescents sur l’éducation sexuelle. Les vidéos, tournées à Grey Sloan devant un groupe de lycéens, font mouche quand une des élèves est victime de complications médicales. Par ailleurs, Meredith et Maggie découvrent une particularité chez Zola.

Episode 4 saison 19 « La chasse aux démons » : C’est la nuit d’Halloween au Grey-Sloan Memorial. Meredith et Nick essaient de passer un peu de temps ensemble. Levi est surmené et stressé. Winston et Owen demandent aux internes de s’entraîner à la traumatologie sur un vrai cadavre.



Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)

VIDÉO Grey’s Anatomy du 3 mai 2023 : la bande-annonce