Ici tout commence du 3 mai : Théo hospitalisé (résumé + vidéo épisode 656)

Ici tout commence du 3 mai, résumé et vidéo extrait épisode 656 – Théo est hospitalisé ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Après la violente agression dont il a été victimes, il est dans un état préoccupant et toujours inconscient…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 3 mai 2023 – résumé de l’épisode 656

Le médecin vient voir Constance et Charlène. Théo a plusieurs côtes cassées et un traumatisme crânien. Mais pas de fracture du crâne, pas d’hématome, pas de lésion cérébrale. Théo n’est pas réveillé, il est plongé dans un coma artificiel pour ne pas souffrir. Le médecin ne peut pas encore dire s’il aura des séquelles mais son pronostic vital n’est pas engagé.

Charlène se demande ce que faisait Théo seul dans les marais… Et elle n’arrive pas à joindre Emmanuel à Séoul. Constance essaie de rassurer sa fille.

Dans les cuisines du Double A, tout le monde s’inquiète pour Théo alors qu’Antoine et Lisandro viennent les tenir au courant. Et c’est Jude qui est désigné pour remplacer Théo, avec Jasmine en seconde.

De son côté, Kelly n’a d’yeux que pour Lenglart. Des tensions sont palpables en salle entre Billie et une cliente.



Ici tout commence du 3 mai 2023 – vidéo premières minutes

