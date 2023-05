Love Island du 3 mai : Sergueï se moque de Fiona, qui sera éliminé ? (résumé + replay épisode 9)

Love Island épisode 9 du mercredi 3 mai – Place à l’épisode 9 de Love Island ce mercredi soir. Il s’agit du jour de la cérémonie des couples, un islander va être éliminé et va devoir quitter la villa.







Première nuit solo pour Valentin, qui n’a pas dormi alors que Perle et Simon dormaient ensemble à côté. Les islanders reçoivent un message, c’est la journée des défis du public !

Premier défi : Anna et Cindy doivent restées attachées toute la matinée et tout faire ensemble. Vont-elles se réconcilier ? La réponse est oui !







Ludivine doit ensuite mettre en compétition deux islanders pour un message. Elle choisit Issam et Simone. Mais Valentin décide de participer aussi ! Il va jusqu’à mettre de la pâte à tartiner sur Ludivine et lécher… Perle bouillonne, elle trouve qu’il lui manque de respect ! Ludivine annonce que c’est Simone qui gagne. Et Issam n’a pas apprécié que Valentin fasse son show, ils en discutent.

Nouveau défi : Perle doit faire un bisou de cinéma à Simon pendant 30 secondes. Perle est contente, elle veut se venger de Valentin. Tout le monde pense qu’ils en avaient envie… Valentin s’est senti jaloux.

Sergueï doit relever un défi avec à la clé, un date avec l’islandeuse de son choix. Fiona espère bien être choisie ! Et c’est le cas, il la choisit. Et sur la plage, ils s’embrassent !

Dans la piscine, Perrine et Simone s’embrassent. Sergueï et Fiona rentrent, Ludivine pense qu’il n’est pas honnête et veut juste rester à la villa. Et effectivement, avec les autres garçons, Sergueï confie qu’il se sentait en danger pour l’élimination et qu’il a fait « ce qu’il avait à faire » ! Et il demande aux autres de ne rien dire à Fiona.



C’est l’heure de la 2ème cérémonie des couples. Delphine est à la villa pour la recomposition des couples. Mais avant, ils accueillent deux nouvelles : Jasmine et Camille. Et elles choisissent direct avec qui elles veulent se mettre en couple !

Jasmine choisit Valentin, Camille choisit Edgar. Cindy est donc seule et surprise… C’est ensuite les garçons qui ont le pouvoir de former les couples : Simone choisit Perrine, Gabriel choisit Anna, Issam choisit Ludivine, Simon choisit Cindy. Sergueï fait le choix ultime entre Fiona et Perle !

Love Island, le replay du 3 mai

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce mercredi 3 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 4 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 10 !