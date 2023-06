Ici tout commence du 21 juin : Teyssier annonce une bonne nouvelle (résumé + vidéo épisode 691)

Ici tout commence du 21 juin, résumé et vidéo extrait épisode 691 – Teyssier a une bonne nouvelle à annoncer aux élèves ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, c’est l’heure des résultats des examens, et surprise : tous les trinômes ont la moyenne et personne ne sera donc exclu de l’institut !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 21 juin 2023 – résumé de l’épisode 691

Teyssier et le chef Leroy sont face aux élèves pour l’annonce des résultats. Hortense stresse, elle doit être dans les trois premiers afin d’être prof à la rentrée ! Et surprise, Emmanuel leur annonce que tout le monde a une note au dessus de la moyenne, personne ne sera donc viré ! Le trinôme de Vic est arrivé dernier mais elle passe quand même en seconde année. Hortense est 3ème, elle sera donc bien prof et explose de joie. Mehdi est déçu alors qu’Eliott, Axel et Ambre sont arrivés 1ers !

Et les deux meilleurs trios sont invités à s’affronter lors d’une ultime épreuve. Leroy donne sa chance à un élève du master. Les projets d’été d’Ethan sont contrariés par Teyssier.



Ici tout commence du 21 juin 2023 – vidéo premières minutes

