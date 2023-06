C à vous du 14 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 14 juin 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme tous les soirs de la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 14 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Epreuves du bac de philosophie : Raphaël Enthoven face à Chat GPT, il est l’invité C à vous

🔵 📌 Affaire des documents classifiés : Donald Trump plaide non-coupable lors d’une comparution historique. On en parle avec Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire, spécialiste des Etats-Unis

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Texas interprète le titre “After All” en live sur la scène de C à Vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Gérard Darmon et Antoine Bertrand pour le film “Petit Jésus” de Julien Rigoulot en salle le 12 juillet 2023; et Clémentine Galey, fondatrice du podcast Bliss, pour “Bliss Stories”, le 22 juin à 20h dans plus de 180 cinémas en France et en Belgique

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 14 juin 2023 à 19h sur France 5.



