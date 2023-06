C à vous du 1er juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 1er juin 2023, invités et sommaire – Ce jeudi et comme tous les soirs, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 1er juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : la majorité fait barrage à l’abrogation, la NUPES dénonce une “ligne rouge” franchie. On en parle avec Eric Coquerel, député NUPES (LFI) de la Seine-Saint-Denis

🔵 🎾 Roland-Garros : l’incroyable parcours de Lucas Pouille, joueur de tennis, éliminé hier au deuxième tour du tournoi. Il est l’invité de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Ouissem Belgacem pour la série documentaire “Adieu ma honte” en intégralité le 7 juin à 20H55 sur Canal+Docs, et dès le 1er juin sur MyCanal

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rémi Lebon, chef du restaurant “Chez Fernand” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Isabelle Mergault et Josiane Balasko pour le film “Des mains en or”, en salle le 7 juin

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 1er juin 2023 à 19h sur France 5.



Publicité