C à vous du 27 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 27 juin 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 26 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Coulisses de la bataille des retraites, déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille… Cécile Amar, journaliste politique à France Télévisions et auteure du livre “La bataille des retraites” aux éditions Robert Laffont

🔵 📌 Conducteur de 17 ans abattu à Nanterre : les avocats de la famille du jeune homme décédé, Maître Jennifer Cambla et Maître Abdelmadjid Benamara, s’expriment sur le plateau de C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Pierre-François Martin-Laval et Isabelle Nanty pour le film “Les Vengeances de Maître Poutifard” en salle demain

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Abdel Alaoui, chef du restaurant “Choukran” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Stéphane Bern pour “Mon cahier de vacances Secrets d’Histoire, spécial histoire” paru aux Editions Plon, et l’émission “Le village préféré des Français” diffusée prochainement sur France 3

et 2 nouveaux épisodes de la série “Bellefond” à la rentrée

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 27 juin 2023 à 19h sur France 5.



