Un si grand soleil spoiler : Claire et Hélène ont une piste (VIDÉO épisode du 30 juin)

Un si grand soleil spoiler – Claire et Hélène n’ont pas fini d’enquêter ensemble dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, même si Victor est rentrée à Montpellier, elles vont continuer et partir à la recherche de Laurence, la femme évadée de prison.

Elle parle à Hélène d’une maison en Espagne, à Figueras. Victor a un ami qui a une maison de campagne là-bas, une maison pas habitée et quasiment à l’abandon, elle pense que Victor a caché Laurence là-bas ! Les deux femmes décident de s’y rendre.

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1180 du vendredi 30 juin 2023 : Claire et Hélène partent en Espagne



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.