Ici tout commence spoiler : Rose quitte Antoine ! (vidéo épisode du 30 juin)

Ici tout commence spoiler – Antoine et Rose, c’est fini dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, une rumeur sur Solal et Rose va circuler à l’institut. Et Souleymane va annoncer à Antoine que Rose a été vue sortant de la chambre de Solal…

Antoine confronte Rose et ses mots sont très forts.







Il avoue même à Rose avoir fait exprès d’envoyer Solal en stage à Dunkerque pour l’éloigner. Rose est sous le choc et pour elle, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! Elle annonce à Antoine que c’est terminé entre eux !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 698 du 30 juin 2023, Antoine et Rose la rupture



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

