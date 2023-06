C à vous du 5 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 5 juin 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour terminer la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 5 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Notation de la France, inflation, négociations commerciales,… Bruno LeMaire, ministre de l’Économie et des Finances, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Kenzo, jeune supporteur marseillais, atteint d’un cancer du cerveau, agressé pendant Ajaccio-OM ce week-end : on en parle avec Pierre Maturana, directeur de la rédaction du magazine So Foot

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Marinette Pichon, ancienne internationale française de football féminin, ex-recordwoman de buts en équipe de France et Emilie Dequenne pour le film “Marinette”, au cinéma le 7 juin

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kristel Froger, créatrice de L’atelier de Kristel/Auteure du livre “Easy île Maurice”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Lea Moukanas, présidente de l’association Aïda, qui soutient les jeunes touchés par le cancer et Benjamin Pavard, parrain de l’association

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 5 juin 2023 à 19h sur France 5.



