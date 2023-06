Les 12 coups de midi du 27 juin : Céline continue, indice sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 27 juin 2023, 105ème victoire de Céline – Et de 105 victoires pour Céline dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». La Maîtresse de Midi, qui sera éliminée dans moins d’un mois, a buté sur deux questions aujourd’hui et n’a donc remporté que 200 euros à partager avec un téléspectateur.

Son impressionnante cagnotte personelle arrive à un total de 435.395 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 27 juin 2023, première indice sur l’étoile mystérieuse

Sur l’étoile, on distingue de mieux en mieux la photo de fond. Et il s’agit… du Taj Mahal en Inde ! Pour l’instant, il est évidemment compliqué de deviner de qui il peut bien s’agir derrière cette étoile mystérieuse.

Pas de proposition pour Céline aujourd’hui puisqu’elle n’a pas fait de Coup de Maître !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérard Darmon

Les 12 coups de midi du 27 juin, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1