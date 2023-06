Demain nous appartient du 22 juin : Agathe aveugle Karim (résumé + vidéo épisode 1454 en avance)

Demain nous appartient du 22 juin 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1454 de DNA – Karim est totalement aveuglé par Agathe ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Ils ont passé la nuit ensemble et il est très loin de la soupçonner…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : un retour surprise (vidéo épisode du 23 juin)







Publicité





Demain nous appartient du 22 juin 2023 – résumé de l’épisode 1454

Karim et Agathe ont passé la nuit ensemble, ils se réveillent à l’hôtel. Karim est totalement sous le charme… Agathe demande à Karim à ce que cette nuit reste entre eux, elle préfère que ça ne se sache pas au commissariat.

Pendant ce temps là, Aurore et William savourent de s’être retrouvés. Mais Aurore a encore fait des cauchemars toute la nuit !

n nouveau policier est agressé. Le courant passe entre Lisa et Aaron. Et Victor trouve du réconfort après le départ de Timothée.



Publicité





Demain nous appartient du 22 juin 2023 – extrait vidéo de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.