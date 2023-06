Ici tout commence du 12 juin : la surprise d’Axel (résumé + vidéo épisode 684)

Ici tout commence du 12 juin, résumé et vidéo extrait épisode 684 – C’est très tendu entre Jasmine et Axel ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ces deux là ne se comprennent plus… Mais Axel a prévu une surprise pour Jasmine !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Antoine face à la vérité (vidéo épisode du 14 juin)







Publicité





Ici tout commence du 12 juin 2023 – résumé de l’épisode 684

Eliott remarque c’est très tendu entre Jasmine et Axel. Jasmine reproche à Axel de trop travailler et il l’envoie balader avant de partir… Eliott interroge Jasmine et tente de la rassurer, il pense que ça ira mieux après les examens. Jasmine ne sait pas et pense qu’en plus, Axel a oublié de fêter leur première année de relation. Mais dans le tiroir, Eliott découvre un cadeau destiné à Jasmine… Elle découvre un bijou qu’elle avait repéré dans une boutique !

En cuisine, Vic est avec Enzo. Elle stresse au sujet du tirage au sort des trinômes… Grâce à Vic, Enzo a une révélation en cuisine. Et Claire et Olivia prennent une grande décision.



Publicité





Ici tout commence du 12 juin 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff