Ici tout commence du 25 mai : Lionel fait un choix et choque Olivia (résumé + vidéo épisode 1443 en avance)

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Ici tout commence du 25 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1443 – Lionel va faire un choix étrange ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Encouragé par le chef Péniac, il va renier ses convictions en acceptant de participer à un module sur la viande carnée… Olivia va être choquée.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 25 mai – résumé de l’épisode 1443

Lionel essuie un nouveau refus pour un poste dans un restaurant végétarien et reste très affecté par son échec au Résonance. Malgré le soutien de Fleur, Zoé et Olivia, il explose de colère, inquiet pour son avenir et la situation de son père au chômage.



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De son côté, le chef Péniac arrive à l’Institut pour superviser un module sur la cuisine carnée. Après avoir goûté le plat de Lionel, il est impressionné et lui propose de participer au module avec Fleur et Malik. Lionel y révèle ses talents en cuisine carnée, au point que Péniac lui offre un poste de second dans son futur restaurant. Partagé entre cette opportunité et ses convictions végétariennes inspirées par la cheffe Listrac, Lionel hésite.

Lors d’un pot de bienvenue, Péniac se montre méprisant envers Olivia et ses engagements pour la cause animale. Plus tard, quand Olivia reproche à Lionel de trahir ses convictions, il l’accuse de l’avoir influencé et d’être responsable de ses difficultés à trouver du travail, avant de la provoquer en mangeant de la viande devant elle.

Pendant ce temps, Joséphine tombe malade et doit annuler son date avec Loup. Attentionné, celui-ci préfère rester avec elle pour prendre soin d’elle. Enfin, Ismaël continue de veiller sur Bianca, mais celle-ci lui demande d’arrêter de la surprotéger.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Lionel sous le choc face à Péniac qui… (vidéo épisode du 28 mai)

Ici tout commence du 25 mai 2026 – extrait vidéo

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