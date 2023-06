Ici tout commence du 22 juin : l’épreuve qui va virer au cauchemar (résumé + vidéo épisode 692)

Ici tout commence du 22 juin, résumé et vidéo extrait épisode 692 – La dernière épreuve des examens va virer au cauchemar ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans le train des Cévennes, rien ne va pas se passer comme prévu… Un terrible accident va se produire !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 22 juin 2023 – résumé de l’épisode 692

Teyssier est devant le train des Cevennes avec le chef Leroy. Les deux trinômes – Axel, Ambre et Eliott, ainsi que Lionel, Jasmine et David – arrivent le train. Antoine, Rose, Clotilde, Joachim, Enzo et Kelly sont eux aussi présents. Tous découvrent le train et sont ravis d’être là. Mais au cours de l’épreuve, le train va dérailler ! Un terrible drame…

A L’institut, Théo et Anaïs sont contraints de se séparer.



Ici tout commence du 22 juin 2023 – vidéo premières minutes

