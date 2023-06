Ici tout commence du 7 juin : Livio a été piégé (résumé + vidéo épisode 681)

Ici tout commence du 7 juin, résumé et vidéo extrait épisode 681 – Est-ce vraiment Livio qui a drogué Hortense dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, il assure à Ambre et Deva que ce n’est pas lui !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : le sale coup de Teyssier (vidéo épisode du 9 juin)







Publicité





Ici tout commence du 7 juin 2023 – résumé de l’épisode 681

Livio assure à Ambre et Deva que ce n’est pas lui qui a drogué Hortense. Il est incapable de faire ça ! Et il leur fait remarquer que s’il empoisonnait Hortense, il n’aurait pas gardé la boite de médicaments sur lui ! Une boite qui est tombée pile au moment où il était le bureau de Teyssier… Livio est convaincu d’avoir été piégé et il a une idée de qui a fait ça.

Pour convaincre Hortense, Mehdi fait appel au meilleur des alliés. Ambre lance une séance de révisions inter-promo pour les examens. Et en cuisine, Lionel est rappelé à l’ordre.



Publicité





Ici tout commence du 7 juin 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff