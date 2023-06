C à vous du 12 juin 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 12 juin 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir et pour bien débuter la semaine, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 12 juin 2023 : le sommaire

🔵 📌 Italie : Silvio Berlusconi est mort à 86 ans. Alberto Toscano, journaliste italien, Guillaume Durand, journaliste, et Paolo Levi, correspondant en France pour l’agence de presse italienne Ansa, sont les invités de C à vous

🔵 📌 Déserts médicaux : frictions entre députés et médecins autour de la régulation de l’installation. On en parle avec Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Lorant Deutsch pour le livre “Métrobreizh illustré” aux éditions Michel Lafon

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cathleen Clarity, cheffe chez “Extreme miaaam” et auteure du livre “La Nouvelle Cuisine Californienne”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Marc Madiot, manager général de la Groupama-FDJ, Julien Jurdie, directeur sportif d’AG2R-Citroën et Yann Le Bourbouac’h, producteur exécutif chez Quad Box, pour la série documentaire “Tour de France, au cœur du peloton”, disponible sur Netflix

